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Seguridad

Aseguran motos y camioneta con reporte de robo

Por Redacción

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran motos y camioneta con reporte de robo

Un sujeto que tripulaba una motocicleta con reporte de robo, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal que, adicionalmente recuperaron dos unidades más con el mismo status, esto en operativos en distintas zonas.

En un primer hecho, en la capital potosina, la GCE aseguró a Jorge "N" de 25 años de edad, el cual fue detectado a bordo de una motocicleta marca Itálika modelo 2011, la cual resultó que contaba con reporte de robo.

Adicionalmente, dentro de los operativos preventivos, se ubicó una motocicleta modelo 2018, marca Itálika, en la zona oriente de la capital, mientras que, en el municipio de Villa de Reyes, se aseguró una camioneta marca Ford, sin placas y con reporte de robo vigente.

Las dos motos y la camioneta, así como el conductor detenido, fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado a fin de que se lleven a cabo las investigaciones y se defina la situación legal.

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