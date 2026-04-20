Asesinan a dos hombres en tiroteo en antro

Un ataque a balazos dentro del bar La Villita, en la avenida Muñoz, dejó como saldo dos hombres muertos y tres lesionados mientras que el autor del hecho se dio a la fuga sin que pudiera ser detenido.

El reporte a las corporaciones policiales se dio antes de las tres de la mañana de este domingo, en donde se avisaba sobre el ataque armado en el mencionado bar, que se localiza en la avenida Muñoz esquina con la calle Tetela del fraccionamiento Fovissste, frente a la tienda Walmart.

Según los hechos, un sujeto disparó en contra de varios asistentes que se encontraban en una mesa y dio muerte a dos de ellos, lesionando también a tres más para darse a la fuga mientras que los demás clientes y el personal del bar salieron corriendo para ponerse a salvo.

Casi enseguida llegaron elementos de la Policía Municipal de la capital como primeros respondientes y realizaron el acordonamiento en el bar; en una inspección en el interior del inmueble, se percataron que había dos hombres sin vida con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, además, fueron informados que una tercera persona habia sido trasladada lesionada al hospital.

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De acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, el hecho corresponde a un ataque directo ocurrido al interior del establecimiento.

Enseguida, los agentes municipales procedieron al acordonamiento de la zona para preservar indicios y notificar de lo sucedido a personal de la Policía de Investigación para las diligencias correspondientes.

Los ahora occisos fueron identificados como David N. de 47 años de edad y Gerardo N. de 39 años, los cuales habían llegado a temprana hora y se encontraban conviviendo cuando fueron atacados a tiros y perdieron la vida de manera instantánea.

Paramédicos del Servicio Estatal de Urgencias Médicas llegaron al sitio para atender a los lesionados, trasladando a tres a recibir atención médica a un hospital.

FISCALÍA YA INVESTIGA

LOS HECHOS

La Fiscalía General del Estado, inició ya la carpeta de investigación correspondientes y elementos de la Policía de Investigación llegaron al lugar del ataque, donde confirmaron la presencia de dos personas sin vida, así como tres más lesionadas, todas por disparos de arma de fuego.

Servicios periciales realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Legal, donde se les practicarán las necropsias de ley y serían entregados a los familiares una vez que los reclamaran.

La Fiscalía desarrolla labores de campo e inteligencia con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con quien o quienes resulten responsables y para ello se han establecido diversas líneas de investigación que permitan obtener resultados a la brevedad.

CLAUSURAN EL ANTRO

Al respecto, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que personal de inspección colocó los sellos de clausura del antro-bar "La Villita", ubicado en la avenida Muñoz en la capital potosina, luego de los hechos ocurridos en el transcurso de la madrugada que dejó los dos muertos y tres heridos.

De acuerdo a los protocolos enmarcados dentro del reglamento vigente, se estableció dicho procedimiento administrativo, de manera paralela a la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado, sostuvo el titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores.

Con las facultades y atribuciones de la dependencia estatal, se impusieron los sellos de clausura en dicho lugar ubicado en Prolongación Muñoz #397 tanto en la puerta principal como en la puerta de servicio.

Otras dependencias también colocaron sellos de clausura en el sitio, como la misma Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, así como la Dirección de Comercio Municipal de la capital.