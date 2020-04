Ataca el hampa negocios de cerveza al mayoreo

En distintos hechos casi simultáneos, delincuentes asaltaron dos negocios de venta de cerveza y en uno dejaron una granada de fragmentación, mientras que en otro se reportó el "levantón" de dos personas.

Poco antes de las diez de la noche de este jueves, maleantes armados llegaron a un local de venta de cerveza al mayoreo con la aparente intención de cometer un atraco, el cual se ubica en la avenida Juárez, a la altura dela calle Trinidad y Tobago de la colonia Satélite.

No obstante, se reportó que no se llevaron nada pero antes de huir dejaron en el sitio una granada de mano que no estalló, ocasionando temor entre los presentes.

A la misma hora, se reportó también a las autoridades que los delincuentes arribaron a otro negocio de cerveza, pero éste ubicado en la avenida Salk, en la colonia Progreso.

En este caso, se reportó que, además del atraco, los maleantes se llevaron con rumbo desconocido al propietario del negocio y una empleada.

Una vez recibido el reporte, agentes policiales de distintas corporaciones acudieron a los comercios y montaron operativos en las zonas, pero no se logró la detención de ningún participante.