Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Dos vehículos que pertenecen a un policía fueron incendiados en el fraccionamiento Infonavit 2; los responsables huyeron.

Fue alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles cuando al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que se estaban quemando dos vehículos en la privada Obreros del sector mencionado.

Por ello acudieron al auxilio elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal; sin embargo, la emergencia ya había sido controlada por el dueño de las unidades y sus vecinos.

De acuerdo con la información recabada, unos desconocidos le prendieron fuego al frente de una camioneta Nissan Kicks gris y al costado izquierdo de un Nissan Tsuru gris.

El incendio fue provocado, pues había restos de combustible y una garrafa cerca de las unidades; sin embargo, nadie vio quién lo perpetró.

También llegaron al sitio policías municipales y elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes dialogaron con el afectado y enviarán un informe a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones y se dé con los responsables.