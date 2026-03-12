Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles
Incendiados en el Fracc.Infonavit 2; los responsables huyeron
CIUDAD VALLES.- Dos vehículos que pertenecen a un policía fueron incendiados en el fraccionamiento Infonavit 2; los responsables huyeron.
Fue alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles cuando al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que se estaban quemando dos vehículos en la privada Obreros del sector mencionado.
Por ello acudieron al auxilio elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal; sin embargo, la emergencia ya había sido controlada por el dueño de las unidades y sus vecinos.
De acuerdo con la información recabada, unos desconocidos le prendieron fuego al frente de una camioneta Nissan Kicks gris y al costado izquierdo de un Nissan Tsuru gris.
El incendio fue provocado, pues había restos de combustible y una garrafa cerca de las unidades; sin embargo, nadie vio quién lo perpetró.
También llegaron al sitio policías municipales y elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes dialogaron con el afectado y enviarán un informe a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones y se dé con los responsables.
