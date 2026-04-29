logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Fotogalería

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ataque armado en taller de la Satélite deja dos personas heridas

Una fue trasladada por paramédicos y otra por sus propios medios, según se reporta

Por Redacción

Abril 29, 2026 04:33 p.m.
A
Ataque armado en taller de la Satélite deja dos personas heridas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de una agresión con arma de fuego en un taller mecánico ubicado en la calle Antillas, de la colonia Satélite.

Derivado de la agresión se reportan dos personas lesionadas, una de ellas trasladada por personal paramédico de la corporación y otra por propios medios para recibir atención médica.

El lugar de los hechos permanece acordonado en espera de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las indagatorias correspondientes.

LEA TAMBIÉN

Detienen a hombre por irrumpir y agredir a su ex pareja en Satélite

El ataque ocurrió la tarde del domingo; la víctima temió por su integridad y la de sus hijos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ataque armado en taller de la Satélite deja dos personas heridas
Ataque armado en taller de la Satélite deja dos personas heridas

Ataque armado en taller de la Satélite deja dos personas heridas

SLP

Redacción

Una fue trasladada por paramédicos y otra por sus propios medios, según se reporta

Video | Fuerte choque múltiple en carretera 57
Video | Fuerte choque múltiple en carretera 57

Video | Fuerte choque múltiple en carretera 57

SLP

Pulso Online

La Guardia Nacional facilitó el retiro de vehículos; no se reportan heridos

Chofer queda ileso tras volcadura de unidad cañera
Chofer queda ileso tras volcadura de unidad cañera

Chofer queda ileso tras volcadura de unidad cañera

SLP

Huasteca Hoy

Perdió el control y terminó fuera de la cinta asfáltica

Protección Civil atiende volcadura cerca de Villantigua
Protección Civil atiende volcadura cerca de Villantigua

Protección Civil atiende volcadura cerca de Villantigua

SLP

Redacción

Se implementaron medidas para seguridad vial