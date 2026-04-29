Ataque armado en taller de la Satélite deja dos personas heridas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de una agresión con arma de fuego en un taller mecánico ubicado en la calle Antillas, de la colonia Satélite.

Derivado de la agresión se reportan dos personas lesionadas, una de ellas trasladada por personal paramédico de la corporación y otra por propios medios para recibir atención médica.

El lugar de los hechos permanece acordonado en espera de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las indagatorias correspondientes.

LEA TAMBIÉN Detienen a hombre por irrumpir y agredir a su ex pareja en Satélite El ataque ocurrió la tarde del domingo; la víctima temió por su integridad y la de sus hijos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí