Seguridad

Ataques, detenidos y vehículos asegurados dejan operativos de GCE

En Villa de Reyes fueron capturados dos presuntos informantes de un grupo delictivo, informó la SSPC

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:46 p.m.
A
Fotos: SSPC

Fotos: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre resultados de distintos operativos en todo el estado.

Durante uno de ellos, encabezado por el titular de la Guardia Civil Estatal (GCE), Rosalío Ramos García, en el municipio de Villa de Reyes, fueron detenidos dos presuntos informantes de un grupo delictivo, asegurándoles dos motocicletas, una con reporte de robo, así como dosis de marihuana y "cristal".

Además, en Villa de Zaragoza se localizó otra motocicleta con reporte de robo, presuntamente utilizada en actividades ilícitas.

Fotos: SSPC 

También, agentes de la GCE aseguraron tres vehículos con reporte de robo, luego de repeler un ataque en la zona Altiplano, derivado de los dispositivos implementados.

Los elementos estatales desplegaron un operativo de búsqueda de los presuntos, pero en este caso huyeron en distintas direcciones.

Las unidades y los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la FGE.

