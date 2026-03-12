logo pulso
Seguridad

Atienden y canalizan caso de maltrato infantil

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Atienden y canalizan caso de maltrato infantil

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, adscritos a la Unidad Especializada de Atención de Violencia Familiar y de Género (UAVI), canalizaron el caso de una menor de edad víctima de probable maltrato infantil al DIF Municipal, junto a familiares que denunciaron la situación; esto, se realizó al atender un reporte recibido en las instalaciones de la comandancia central de la corporación municipal.

En la comandancia central se presentaron dos mujeres con una menor solicitando apoyo de UAVI, y refirieron ser madre, hija y nieta, haciéndole saber a personal de la unidad que la abuela se haría cargo de la niña, debido a que en su núcleo familiar había situaciones de violencia por parte de ambos padres.

Oficiales de UAVI procedieron conforme al debido protocolo de actuación, y luego de brindar atención integral fueron canalizadas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) Municipal, para seguir con el trámite respectivo.

