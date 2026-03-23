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Atrapan a asaltantes de repartidor en Quintas

Traían armas blancas con las las que parecer amenazaban a las víctimas

Por Redacción

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a asaltantes de repartidor en Quintas

Dos hombres y una mujer que presuntamente habían asaltado a un repartidor de comida por aplicación, fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad en la colonia Quintas de la Hacienda, en donde decenas de compañeros del afectado ya los tenían acorralados para que no huyeran.

Los agentes municipales realizaban un patrullaje preventivo en la colonia Cactus, cuando fueron informados que en la privada Quinta de Marzo, en la colonia Quintas de la Hacienda, se encontraba un grupo de repartidores que reclamaban el robo a un compañero.

Los policías se presentaron en el lugar, donde ubicaron al grupo de repartidores que señalaban a tres individuos de haber asaltado a uno de sus compañeros; al mismo tiempo, se acercó la parte afectada y pidió proceder legalmente en su contra.

Fue entonces que los agentes entrevistaron a los reportados y, después de varios minutos de diálogo se identificaron como Luis "N" de 36 años de edad, Zaid "N" de 18 años y Ana "N" de 32 años, encontrándoles en su poder una "cachimba", una pistola de plástico y un guante metálico con las características de un "boxer", además de cuatro teléfonos celulares.

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Se presume que las armas hechizas y la pistola falsa las utilizaban para amedrentar a las víctimas durante los asaltos.

Enseguida se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo y portación de arma prohibida, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

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