Atrapan a célula delictiva en Villa de Reyes

Tres integrantes de una supuesta célula delictiva que operaba en Villa de Reyes y Santa María del Río, dedicada especialmente a la extorsión y el narcomenudeo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de un enfrentamiento a balazos en el primer municipio en mención.

A los individuos se les señala como generadores de violencia, incluyendo en secuestro y homicidio de dos personas; fueron identificados como Hugo "N" de 26 años de edad, José "N" de 29 años y Tereso "N" de 40 años, a quienes se les conocía con los alias de "El Mono", "El Tortas" y "El Bélico".

La intervención se realizó en la colonia El Santuario, en el municipio de Villa de Reyes, donde los individuos habrían disparado en contra de los agentes de la Guardia Civil Estatal, por lo que los elementos se vieron en la necesidad de repeler la agresión conforme a los protocolos establecidos.

En el lugar se aseguraron dos armas de fuego largas y una corta, tres cargadores, 54 cartuchos útiles, un casquillo percutido y una dosis de "cristal"; también 526 gramos de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, distribuidos en 80 bolsas, además de una camioneta Dodge RAM con placas sobrepuestas del estado de Guanajuato en la que se transportaban al momento de la detención.

De acuerdo con información derivada de labores de inteligencia, estas personas cuentan con datos que hacen probable su participación en hechos de alto impacto en la región, entre ellos la privación ilegal de la libertad y homicidio de dos personas que radicaban en el municipio de Villa de Reyes.

Los presuntos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal por los delitos contra la salud, posesión de arma, ataque peligroso y lo que les resulte.