Atrapan a farderos en una Bodega Aurrerá

Ahora dos presuntos farderos fueron detenidos por separado al ser sorprendidos robando mercancía en la Bodega Aurrerá del Anillo Periférico Oriente y la carretera a Rioverde, en donde les aseguraron los artículos que ya llevaban consistentes en comestibles y de higiene personal.

En un primer caso, al atender un reporte los oficiales se trasladaron a la tienda mencionada, donde fue detenida Iris "N" de 35 años de edad, quien fue señalada por la sustracción de productos como galletas, champú, frijoles en bolsa, lácteos y hasta un refresco.

Posteriormente de la misma Bodega Aurrerá se recibió otro reporte, ya que los vigilantes habían detectado a un segundo fardero cuando llevaba artículos como unas pinzas, galletas y otros.

Tanto el hombre como la mujer fueron sorprendidos luego de que pretendían salir de la tienda sin hacer el pago correspondiente de los artículos, los cuales llevaban escondidos.

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Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con los objetos asegurados, para el deslinde de responsabilidades ante la Fiscalía General del Estado.

Con estas acciones, la Guardia Civil de Soledad refrenda su compromiso de atender de manera oportuna los reportes y denuncias que permitan inhibir cualquier conducta delictiva en la demarcación.