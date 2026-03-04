Atrapan a seis viciosos en operativo "Convoy"

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco hombres y una mujer por presuntos delitos contra la salud, los arrestos ocurrieron en distintas colonias durante el operativo "Convoy", en trabajos que buscan mantener el orden y la paz.

Durante el despliegue del dispositivo "Convoy", con la Guardia Civil Estatal y la Guardia Civil de Villa de Pozos, se realizó un recorrido sobre la calle Torino, en la colonia Laguna de Santa Rita, en la demarcación vecina.

Agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden público, mismo al que interceptaron y después de entrevistarlo se identificó como Fabián "N", a quien le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Óscar "N" de 27 años, fue detectado en la calle Antonino Nieto, en la colonia Rancho La Libertad, cuando cometía faltas administrativas, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada "cristal". Sobre la Carretera Matehuala, a la altura de un supermercado en la colonia Fidel Velázquez, policías femeninas tuvieron contacto con quien dijo llamarse Cecilia "N" de 31 años cuando escandalizaba en la zona, descubriéndole una bolsa con polvo con las características de la sustancia nombrada "cristal".

En las colonias Genaro Vázquez y Villa Jardín, fueron ubicados Alexis "N" de 22 años y Eleazar "N" de 34 años, quienes incurrían en faltas administrativas, encontrándoles una dosis de un material semejante a la droga conocida como "cristal" a cada uno.

Finalmente, en la calle San Vicente, en la colonia San Felipe, servidores públicos tuvieron contacto con quien dijo llamarse Juan "N" de 28 años, cuando cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole una bolsa con hierba seca semejante a la marihuana.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán el proceso correspondiente.