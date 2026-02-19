Atrapan a sujeto con caja seca robada y un arma de fuego

Un operativo efectuado en la colonia Molinos del Rey, al norte de la capital potosina, permitió que efectivos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, localizaran una caja seca con reporte de robo acoplada a un tractocamión y un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, así como dos aparatos electrónicos conocidos como inhibidores de señal; hay un presunto detenido.

En la zona, se detalla la ubicación de una caja seca marca Utility modelo 2014 color blanco, cargada con material variado de aluminio; un tractocamión Kenworth modelo 2009 color blanco y se detuvo a Óscar "N" de 36 años, quien cuenta con antecedentes por conducir vehículo con reporte de robo, posesión de objetos robados y por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.

Los agentes de la División Caminos, también aseguraron un arma de fuego corta marca Taurus calibre 9 milímetros y dos inhibnidores de señal; la acción se llevó a cabo como parte de los operativos de vigilancia implementados para mantener el orden y la seguridad en las principales vías de comunicación de la zona metropolitana, previniendo incidentes que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

El detenido, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal.

