Auto choca contra pilar de puente en SNM
Automovilista impacta con el pilar del puente peatonal en Salvador Nava y prolongación Vallejo.
Los hechos ocurrieron cerca de las 05:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil circulaba sobre la Av. Salvador Nava con dirección a la zona universitaria, al descender del puente de 5 de Mayo, pierde el control hacia su izquierda e impacta con los pilares del puente peatonal a la altura de la calle de prolongación Vallejo.
Peritos de la SSPC municipal toman conocimiento, retirando el vehículo con una grúa para su resguardo.
