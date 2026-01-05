logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Seguridad

Auto choca contra pilar de puente en SNM

Por Redacción

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Auto choca contra pilar de puente en SNM

Automovilista impacta con el pilar del puente peatonal en Salvador Nava y prolongación Vallejo.

   Los hechos ocurrieron cerca de las 05:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil circulaba sobre la Av. Salvador Nava con dirección a la zona universitaria, al descender del puente de 5 de Mayo, pierde el control hacia su izquierda e impacta con los pilares del puente peatonal a la altura de la calle de prolongación Vallejo.

    Peritos de la SSPC municipal toman conocimiento, retirando el vehículo con una grúa para su resguardo.

Pareja que viajaba en motocicleta muere tras ser arrollada en carretera a Zacatecas
SLP

Redacción

El trágico suceso ocurrió en la comunidad de Derramaderos, cuando una motoneta y una camioneta colisionaron de forma fatal.

Identifican al trailero que perdió la vida en la autopista Valles-Rayón
SLP

Huasteca Hoy

Accidente en autopista Valles-Rayón cobra vida de trailero Sixto Zapata de Altamira, Tamaulipas

Accidente en carretera Valles-Tampico deja familia con heridas
SLP

Huasteca Hoy

Dos menores y una mujer resultan heridos tras volcadura en la carretera libre Valles-Tampico.

66 detenidos y droga asegurada en operativos estatales
SLP

Redacción

Aseguran droga y detienen a 66 personas en operativos estatales en San Luis Potosí