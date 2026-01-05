Auto choca contra pilar de puente en SNM

Automovilista impacta con el pilar del puente peatonal en Salvador Nava y prolongación Vallejo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 05:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil circulaba sobre la Av. Salvador Nava con dirección a la zona universitaria, al descender del puente de 5 de Mayo, pierde el control hacia su izquierda e impacta con los pilares del puente peatonal a la altura de la calle de prolongación Vallejo.

Peritos de la SSPC municipal toman conocimiento, retirando el vehículo con una grúa para su resguardo.