Auto se accidenta en Periférico Norte

Al circular por el Anillo Periférico Norte, un automóvil se salió del camino y cayó a un desnivel, quedó en posición vertical entre los arbustos pero afortunadamente nadie resultó lesionado.

De acuerdo a los hechos, cerca de las doce del mediodía de este domingo, un automóvil Chevrolet color azul circulaba por el Anillo Periférico en dirección a la carretera a Zacatecas.

Al aproximarse a la calle Primavera, en la colonia La Unión, el conductor perdió el control del volante a la derecha y derribó un tramo de la malla ciclónica para finalmente caer al desnivel quedando contra la parte frontal hacia al piso literalmente recargado entre los arbustos que ahí se ubican.

Un ocupante del auto resultó sólo con crisis nerviosa sin heridas graves y elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a tomar conocimiento del percance, retirando el vehículo con una grúa ya que presentaba algunas averías por la caída.

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Por fortuna el caso no pasó a mayores y el dueño del carro se haría cargo de las averías, además de que se esperaba también cubriera los daños causados a la malla ciclónica.