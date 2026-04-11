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Autobús se pasa el alto y provoca choque

Por Redacción

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Autobús se pasa el alto y provoca choque

Al pasarse el chofer el semáforo en rojo, un autobús chocó contra una camioneta en la lateral de la carretera a Matehuala y el puente Soledad II, en donde los daños fueron considerables pero no hubo lesionados.

El percance tuvo lugar antes de las nueve de la mañana de este viernes, inicialmente el autobús de la empresa Ómnibus de México con número económico 7333, transitaba por la carretera a Matehuala en dirección de norte a sur.

Fue al llegar a la cruce con la calle Zaragoza, en Soledad, en donde al parecer el chofer se pasó el alto y así chocó de frente contra el costado derecho de una camioneta Chevrolet tipo pick up de color azul, modelo antiguo, la cual iba a incorporarse a la mencionada arteria.

A causa del golpe de los dos vehículos fue leve y elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad tomaron conocimiento del accidente pero se esperaba que hubiera un acuerdo entre los participantes. 

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