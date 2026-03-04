logo pulso
Seguridad

Automóvil colisiona contra tráiler estacionado

Conductor perdió el control del volante y se salió del carril

Por Redacción

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un automóvil chocó contra el remolque de un tráiler estacionado en la avenida Universidad, frente a la agencia cervecera Corona.

El accidente se suscitó este martes alrededor del mediodía e involucró a un vehículo Volkswagen Jetta, modelo atrasado, en el que viajaban tres profesionistas oriundos de Tamuín, quienes se trasladaron a Ciudad Valles para realizar unos trámites en la oficina de Bienestar.

Sin embargo, el conductor, al pasar por la curva situada frente a la agencia cervecera, perdió el control del volante y se salió del carril, chocando contra la parte posterior de un tráiler estacionado.

Debido al fuerte impacto, resultó lesionada la mujer que viajaba de copiloto en el sedán, identificada como María Ascención, de 36 años de edad, quien tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la llevaron a una clínica.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque se esperaba que hubiera un acuerdo entre los conductores.

