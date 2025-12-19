Autos quedan inservibles en carambola de la ´57

Tres automóviles participaron en una carambola suscitada la mañana de este jueves en la carretera a México, a la altura de la plaza Sendero, donde por suerte no hubo personas heridas aunque sí daños considerables.

El hecho tuvo lugar cuando un automóvil Volkswagen Pointer color azul, circulaba por los carriles centrales de la carretera referida en dirección a Villa de Pozos.

A la altura de la plaza Sendero, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra un automóvil KIA de color gris que transitaba adelante, el cual a su vez fue proyectado hacia adelante y le pegó a otro KIA rojo.

Los tres autos presentaron fuertes daños materiales, en especial el Pointer y el primer KIA ya que quedando totalmente inservibles, pero por suerte no hubo heridos.

Peritos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho y se esperaba que los conductores se arreglaran respecto a los daños, aunque los autos fueron retirados con una grúa luego de varios minutos ya que obstruían parcialmente el tránsito vehicular.