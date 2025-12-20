Bache con aguas negras causa daños a vehículos

Un enorme bache causado por fuga de aguas negras, en la avenida José de Gálvez y la carretera a Rioverde, causó fuertes daños en la suspensión a dos autos, entre ellos un taxi, los cuales ante esto ya no pudieron seguir rodando.

Un camión de transporte de personal también se vio afectado pero tras caer al bache cubierto por agua pudo continuar su camino y no se pudo conocer la magnitud de los daños que haya presentado.

Fue la noche del jueves cuando al hoyanco cayeron dos carros, el taxi número económico 4925 y un auto particular, un Nissan color guinda; ambos quedaron con daños en la suspensión, el primero en la llanta delantera izquierda y el segundo cayó con el neumático derecho, por lo que quedaron ahí hasta ser remolcados con una grúa hacia el taller.

Asimismo, un camión color blanco de transporte de personal, de la empresa Tour Fix, pasó sobre el bache las llantas del lado izquierdo pero en este caso pudo continuar su camino.

El hoyanco mide más de un metro de diámetro y la principal característica era que no se alcanzaba a distinguir su magnitud debido a que estaba cubierto por aguas negras, por lo que los conductores se aventuraban a pasar con desafortunados resultados.

Los molestos conductores se preguntaban en qué dependencia podían reclamar los daños a sus autos, por la omisión de no reparar el bache ni colocar anuncios que adviertan el peligro, puesto que ahora tendrán que desembolsar una suma de dinero para arreglar sus unidades.

Ayer por la mañana el bache ya no tenía aguas negras y estaba rodeado con señalética para evitar daños a más vehículos, hasta que sea reparado por la dependencia correspondiente.