logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 09:29 a.m.
A
Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

Un taxi y un vehículo particular cayeron en un bache causado por fuga de agua, resultando con serias averías en la suspensión.

Los hechos, este viernes en el cruce de avenida José de Gálvez y la carretera Rioverde en Soledad. 

Posteriormente un camión de transporte de personal también resultó afectado en el mismo hoyanco. 

Los vehículos pequeños fueron retirados con grúa con cuantiosos daños materiales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Chocan auto y camioneta en Av. Gálvez

Una camioneta y un automóvil participaron en un choque en la avenida José de Gálvez, en la colonia Foresta, solamente se registraron daños materiales sin que hubiera lesionados. El accidente se susci...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos
Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

SLP

Redacción

Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí
Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí

Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí

SLP

Redacción

Muere hombre de 53 años en choque durante la madrugada

Le dan sentencia por meter marihuana al Penal de La Pila
Le dan sentencia por meter marihuana al Penal de La Pila

Le dan sentencia por meter marihuana al Penal de La Pila

SLP

Redacción

Mujer fue detectada con ocho kilos ocultos en ollas con carne y bebidas alcohólicas

Muere trabajador al caer de techo en una empresa
Muere trabajador al caer de techo en una empresa

Muere trabajador al caer de techo en una empresa

SLP

Redacción

Como empleado externo daba mantenimiento en la fábrica Bimbo, en Ciudad Valles