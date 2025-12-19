Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

Un taxi y un vehículo particular cayeron en un bache causado por fuga de agua, resultando con serias averías en la suspensión.

Los hechos, este viernes en el cruce de avenida José de Gálvez y la carretera Rioverde en Soledad.

Posteriormente un camión de transporte de personal también resultó afectado en el mismo hoyanco.

Los vehículos pequeños fueron retirados con grúa con cuantiosos daños materiales.

