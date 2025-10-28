Balacera causa pánico en B. Anaya; autoridades en silencio

La tarde de este martes se registró una fuerte movilización policiaca sobre la avenida Ricardo B. Anaya, una de las más transitadas de la capital potosina, tras reportarse detonaciones de arma de fuego en la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos habrían ocurrido cuando un vehículo seguido por agentes ministeriales salió de la calle Beirut, en la colonia Hermeregildo Galeana, e intentó incorporarse a la mencionada avenida. En ese momento, una camioneta gris lo esperaba cerca de una parada de camión urbano, mientras que otra camioneta blanca circuló en sentido contrario, aparentemente para cerrarle el paso.

Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones, aunque no se reportaron personas heridas. El vehículo blanco terminó subiéndose a la guarnición central y huyó hacia el Circuito Oriente, lo que provocó pánico entre automovilistas y peatones.

Hasta este momento, ninguna autoridad ha emitido versión oficial sobre lo ocurrido, pese a que el video del incidente circula ampliamente en redes sociales, mostrando parte de la persecución y los disparos.

