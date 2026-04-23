Bloquean por más de una hora la Calzada de Guadalupe
Policía Vial activó un dispositivo especial para desahogar el tráfico hacia Himno Nacional
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un cierre de circulación en la zona centro de la capital.
"Toma tus precauciones, grupo de manifestantes realizan bloqueo de circulación vehicular en Calzada de Guadalupe y Carlos Diez Gutiérrez, con dirección a Himno Nacional", indicó en redes la corporación.
"La Policía Vial activó un dispositivo para desahogar el tráfico en la zona, atiende indicaciones", señala.
Cerca de las 16:00 horas, la corporación informó que la vialidad fue liberada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
