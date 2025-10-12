Bloqueo en Tamazunchale por pleito entre comerciantes

TAMAZUNCHALE. El pleito de comerciantes de la Plazoleta de Guadalupe (anegada de lodo) y la organización Xicoténcatl escaló hasta bloquear la entrada y salida de ese municipio, en plena resaca por las inundaciones del Moctezuma y el Amajac.

Desde antes de las 11 de la mañana, comerciantes locatarios de la Plazoleta de Guadalupe que no han podido trabajar porque la inundación les cubrió sus negocios y ahora hay un residuo de toneladas de lodo se enfurecieron porque comerciantes ambulantes de la organización Xicoténcatl, liderados por Yolanda Mancera, no dejaron pasar vehículos a la mencionada plaza de comercio, para hacer la limpieza.

Los de la Guadalupe enfurecieron y clamaron por la presencia de Adelaido Cabañas y le pidieron su apoyo, porque no han tenido ventas desde el viernes, debido a la creciente del Moctezuma, sin embargo, la información oficial apunta a que el alcalde Adelaido Cabañas se encuentra llevando apoyos a comunidades, precisamente por la emergencia que se tuvo del aluvión.

Por ese motivo de haber tapado una calle, los comerciantes decidieron bloquear el puente de acceso al municipio, en plena resaca y restauración por la desgracia económica y social que trajeron las lluvias.

