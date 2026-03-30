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Brinda PCE seguridad y asistencia a peregrinos

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Brinda PCE seguridad y asistencia a peregrinos

En acuerdos de colaboración con autoridades de los tres niveles de Gobierno, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil participó en labores de proximidad social de manera conjunta con la Guardia Nacional, a efecto de vigilar el desplazamiento de caravanas de peregrinos que se dirigen hacia San Juan de los Lagos.

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, dijo que básicamente se brindó atención en un puesto de auxilio instalado de manera itinerante, tomando en cuenta los tramos que ya registran mayor flujo de personas rumbo a San Juan de los Lagos, Jalisco.

Mauricio Ordaz detalló más adelante que hubo repartición de agua y cobijas entre los peregrinos, se habilitó un área de descanso y en general se brindaron servicios médicos básicos.

Aunado a ello se brindaron diversas orientaciones, así como emitir una serie de recomendaciones para la mayor protección de todas y todos.

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El operativo de asistencia por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil continuará hasta el paso del último contingente rumbo a San Juan de los Lagos. 

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