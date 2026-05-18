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Cae abusador sexual de Axtla

La víctima transitaba por una vereda de terracería en la localidad de Temalacaco

Por Redacción

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Cae abusador sexual de Axtla

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Delegación Sexta, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Humberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, ocurrido en el municipio de Axtla de Terrazas.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido en la localidad de Temalacaco, donde el señalado presuntamente agredió sexualmente a la víctima cuando transitaba por una vereda de terracería ubicada en la calle principal de esa comunidad.

Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, Agentes Fiscales solicitaron al Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente.

La FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró la orden de aprehensión en contra del imputado, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la misma localidad donde ocurrieron los hechos.

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Durante la audiencia inicial, el personal de la Fiscalía litigó datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Humberto "N".

Asimismo, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que el imputado permanecerá interno en el penal de Tamazunchale.

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