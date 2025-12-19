logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae asaltante durante atraco a una tienda

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Cae asaltante durante atraco a una tienda

Un presunto asaltante de OXXO´s, que además cuenta con orden de aprehensión vigente, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando cometía un atracó en una tienda de convenviencia en la colonia La Campana, en la capital potosina.

El individuo fue identificado como Raúl N. alias "Chano", quien tiene diversas investigaciones en su contra por asaltos a tiendas de conveniencia.

Inicialmente se reportó un robo con violencia en proceso en la tienda ubicada en la colonia La Campana, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a prestar auxilio.

De esta forma detuvieron a Raúl "N" de 36 años, alias "Chano", quien es señalado como posible perpretador de múltiples robos a comercio en la capital potosina, al cual se le aseguró un cuchillo y 380 pesos en efectivo que había obtenido en el atraco a la tienda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El sujeto fue remitido ante el Ministerio Público por el robo y portación de arma prohibida, además se le cumplimentaría la orden de aprehensión que tiene vigente en su contra y se esperaba que las partes afectadas comparecieran para ampliar los señalamientos en su contra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan por alcance en carretera a Rioverde
Chocan por alcance en carretera a Rioverde

Chocan por alcance en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida
Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida

Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida

SLP

Redacción

Fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS

Roba Oxxos: detienen a "El Chano"
Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

SLP

Redacción

Cuenta con orden de aprehensión por robos a tiendas de conveniencia.

Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo
Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo

Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo

SLP

Huasteca Hoy