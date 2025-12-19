Cae asaltante durante atraco a una tienda
Un presunto asaltante de OXXO´s, que además cuenta con orden de aprehensión vigente, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando cometía un atracó en una tienda de convenviencia en la colonia La Campana, en la capital potosina.
El individuo fue identificado como Raúl N. alias "Chano", quien tiene diversas investigaciones en su contra por asaltos a tiendas de conveniencia.
Inicialmente se reportó un robo con violencia en proceso en la tienda ubicada en la colonia La Campana, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a prestar auxilio.
De esta forma detuvieron a Raúl "N" de 36 años, alias "Chano", quien es señalado como posible perpretador de múltiples robos a comercio en la capital potosina, al cual se le aseguró un cuchillo y 380 pesos en efectivo que había obtenido en el atraco a la tienda.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El sujeto fue remitido ante el Ministerio Público por el robo y portación de arma prohibida, además se le cumplimentaría la orden de aprehensión que tiene vigente en su contra y se esperaba que las partes afectadas comparecieran para ampliar los señalamientos en su contra.
no te pierdas estas noticias
Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida
Redacción
Fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS
Roba Oxxos: detienen a "El Chano"
Redacción
Cuenta con orden de aprehensión por robos a tiendas de conveniencia.