Cae asaltante en la Industrial Aviación

En atención a un reporte generado en la colonia Industrial Aviación, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo la detención de un hombre señalado por los delitos de robo y amenazas a una transeúnte que se dirigía al local comercial donde labora.

De acuerdo con el reporte, los oficiales de Guardia Municipal realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en el cuadrante norte cuando fueron solicitados en la calle 4 de la colonia Industrial Aviación, ya que reportaban un robo a transeúnte con violencia.

Los oficiales contactaron a la parte afectada, quien manifestó que al llegar a su lugar de trabajo fue sorprendida por un hombre que la amenazó con un cuchillo y la forzó a ingresar al local, donde continuó las amenazas para obtener información de sus cuentas bancarias y posteriormente despojarla de sus pertenencias.

Enseguida los agentes municipales emprendieron un dispositivo de búsqueda, logrando ubicar al implicado en la calle uno de la misma colonia. De esta manera identificaron a Marco Antonio "N" de 56 años, como el señalado por la parte afectada, mismo que fue encontrado en posesión de un cuchillo en color gris metálico con hoja afilada, además del bolso y pertenencias de su víctima.

Finalmente, el implicado fue canalizado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.