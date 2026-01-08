logo pulso
Cae ladrón serial de tiendas OXXO en la capital

Lo vinculan con al menos siete robos

Por Redacción

Enero 08, 2026 12:07 p.m.
A
Detenido en colonia Aeropuerto

Detenido en colonia Aeropuerto

Un hombre de 28 años, considerado objetivo prioritario, fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la capital, tras presuntamente participar en robos a por lo menos siete tiendas OXXO en la zona metropolitana.

La detención ocurrió la noche del miércoles en la colonia Aeropuerto, luego de que el sujeto asaltara un comercio y huyera en un vehículo Kia negro con placas de la UCD. Policías Viales lograron interceptarlo y asegurarlo.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para continuar con las investigaciones.

Gallardo descarta intervenir en "purga" del PJE

Subrayó que se trata de un poder autónomo, cuyas decisiones laborales no corresponden al Ejecutivo

