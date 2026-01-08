Cae ladrón serial de tiendas OXXO en la capital

Un hombre de 28 años, considerado objetivo prioritario, fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la capital, tras presuntamente participar en robos a por lo menos siete tiendas OXXO en la zona metropolitana.

La detención ocurrió la noche del miércoles en la colonia Aeropuerto, luego de que el sujeto asaltara un comercio y huyera en un vehículo Kia negro con placas de la UCD. Policías Viales lograron interceptarlo y asegurarlo.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para continuar con las investigaciones.

