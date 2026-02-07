Cae objetivo prioritario en el B. de Tlaxcala
Traía un paquete de marihuana que andaba vendiendo en esa zona
Durante los trabajos de inteligencia que desarrolla la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, un presunto vendedor de estupefacientes fue detenido en la capital potosina, al ser detectado en calles del Barrio de Tlaxcala.
El sujeto es considerado objetivo prioritario como presunto generador de hechos delictivos en esa zona de la ciudad.
Los elementos policiales realizaban recorridos de seguridad en el mencionado barrio y fue así como se logró ubicar y detener al objetivo generador de violencia, identificado como Jonathan "N" de 24 años de edad.
En la inspección que se le realizó, al sujeto le encontraron un paquete de marihuana que dio un peso total de 580 gramos, la cual posiblemente utilizaría para la venta y distribución en este sector de la ciudad.
Este tipo de decomisos evitan que las sustancias nocivas lleguen hacia las manos la población juvenil, donde las autoridades tienen el compromiso de evitar el consumo y distribución de enervantes.
