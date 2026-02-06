logo pulso
Estalla taller de pirotecnia en Santa María; hay tres heridos

La CEPC reportó el colapso total de un inmueble

Por Redacción

Febrero 06, 2026 02:27 p.m.
Foto: CEPC

Foto: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la atención brindada tras el reporte de una explosión de un taller de pirotecnia en la comunidad de Las Pilitas de Piedra, en Santa María del Río.

De acuerdo con la información, personal del área operativa se trasladó al sitio para evaluar los daños y asegurar la zona donde se almacenaban materiales altamente reactivos como clorato de potasio, azufre y pólvora.

El saldo fue de tres personas con quemaduras de segundo y tercer grado, quienes ya han sido trasladadas al Centro de Salud de Santa María del Río para recibir atención médica especializada.

Sobre los daños materiales, se reportó el colapso total de la estructura que funcionaba como taller.

"Nuestros elementos permanecen en el lugar realizando labores de inspección y eliminación de riesgos. Hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar el manejo irregular de pirotecnia para evitar tragedias", advirtió la CEPC.   

