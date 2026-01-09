Cae otro implicado en atraco a empresa de productos cárnicos

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de personal operativo de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de José "N", por su probable participación en el delito de robo calificado, relacionado con el atraco a una empresa de productos cárnicos en la capital potosina.

De acuerdo con los datos obtenidos durante las acciones de investigación, el imputado, en conjunto con otras personas, presuntamente sustrajo aproximadamente 800 mil pesos en efectivo de una caja de seguridad de dicha empresa, en hechos ocurridos en noviembre de 2025, en el fraccionamiento Industrial San Luis.

La FGESLP precisó que José "N" es el segundo implicado en este robo, ya que Guillermo "N", identificado como el primer involucrado, ya se encuentra detenido y a disposición de un Juez de Control, quien lleva su proceso penal correspondiente.

Tras integrar la carpeta de investigación e identificar al probable responsable, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por parte de la autoridad judicial.

Posteriormente, agentes de la PDI ubicaron al imputado interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde se le notificó sobre el nuevo proceso penal iniciado en su contra, así como de los derechos que le asisten conforme a la ley.

El señalado permanecerá recluido en el citado centro penitenciario, a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, quien determinará su situación jurídica.