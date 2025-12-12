Cae par de "narcos" durante operativos

Dos presuntos vendedores de droga detectados en la capital potosina y el municipio de Tamasopo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes les aseguraron decenas de dosis tanto de marihuana como cristal, siendo remitidos finalmente ante las autoridades respectivas.

En un caso, los agentes realizaban un recorrido de seguridad en la zona metropolitana de lca pital en donde detectaron a un sujeto que se conducía en forma sospechosa y le marcaron un alto para investigarlo.

Los agentes determinaron practicarle una revisión y fue entonces cuando le encontraron diez dosis de cristal que presuntamente andaba vendiendo la zona, siendo identificado como Andrés "N" de 22 años de edad y se procedió a su detención. Por otro lado, en el municipio de Tamasopo también se logró la detención de José "N" de 50 años, el cual fue sorprendido con diez bolsas con marihuana y 14 de cristal que pretendía comercializar.

A los dos individuos se les leyeron los derechos que los asisten como personas en detención y se les puso a disposición del Ministerio Público por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomeudeo, a fin de que se les resuelva su situación legal.

