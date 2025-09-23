Cae presunto ladrón serial en la capital

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó la detención de Juan Aarón "N", señalado como probable responsable de diversos robos con violencia a tiendas de conveniencia en la Zona Metropolitana.

De acuerdo con la institución, el detenido acumula 18 carpetas de investigación por el mismo modus operandi: ingresar a los establecimientos y sustraer efectivo y mercancía mediante presunta violencia.

Uno de los casos fue judicializado y derivó en la emisión de una orden de aprehensión por robo calificado, la cual cumplimentaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) en calles de la colonia Plan Ponciano Arriaga, en la capital potosina.

El presunto responsable fue trasladado al centro penitenciario regional, donde enfrentará proceso penal por este hecho, además de los que resulten de las indagatorias que realiza la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio.

