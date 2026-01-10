Cae presunto robatarjetas en cajeros de la 57

logo pulso
Por Redacción

Enero 10, 2026 05:27 p.m.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó sobre la detención de un hombre señalado por el robo y sustitución de una tarjeta bancaria a un cuentahabiente, hecho ocurrido la mañana de este sábado en cajeros automáticos Banamex, ubicados en la lateral de la Carretera 57 y José de Gálvez.

De acuerdo con el reporte oficial, tras la denuncia de la víctima, elementos de la Guardia Municipal implementaron un operativo que permitió la detención del presunto implicado en otra sucursal bancaria, localizada en Plaza Sendero. Al momento de su aseguramiento, el individuo portaba nueve tarjetas bancarias, entre ellas la perteneciente al reportante.

La SSPC detalló que, mediante labores de inteligencia de la Dirección de Tecnologías, se estableció que el detenido, de origen venezolano, cuenta con antecedentes por el mismo delito en otras entidades del país.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, autoridad que determinará su situación legal.

