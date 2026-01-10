Analiza FGE si asesinato en Los Magueyes es feminicidio

Tras los hechos registrados la noche del 9 de enero, donde el cuerpo de una mujer fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Ximena de la Frontera, en la colonia Los Magueyes. La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó que no reúne, de manera preliminar, los elementos necesarios para ser investigado como feminicidio, aunque el caso se mantiene abierto y

bajo análisis.

La fiscal general, Manuela García Cázares, dio a conocer que desde el momento en que se localizó el cuerpo se activaron los protocolos de actuación correspondientes, con la participación de la Policía de Investigación y del área de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y recabaron los primeros indicios en la escena.

De acuerdo con la funcionaria, el estudio inicial del entorno y de las circunstancias del hecho no permite advertir, por ahora, un móvil relacionado con violencia de género. No obstante, subrayó que esta valoración no implica el cierre de líneas de investigación ni una conclusión definitiva.

"Estamos analizando el móvil; al parecer no se trata de una cuestión de género, por lo que preliminarmente no podría considerarse como feminicidio, pero las investigaciones continúan", expresó.

García Cázares añadió que se revisan diversas hipótesis, entre ellas posibles vínculos con actividades delictivas distintas a la violencia contra la mujer, sin descartar ningún escenario mientras avanzan las indagatorias.

La Fiscalía estatal reiteró que será conforme se integren más datos a la carpeta de investigación cuando se determine con precisión la tipificación del delito y las responsabilidades correspondientes, a fin de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia.