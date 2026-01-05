logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Seguridad

Cae sujeto con tráiler robado

La GCE logró recuperar también otras tres unidades

Por Redacción

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cae sujeto con tráiler robado

Mediante la reacción oportuna de la Guardia Civil Estatal, sobre los reportes canalizados por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, se logró recuperar cuatro unidades con reporte de robo, en uno de los casos, se detuvo a un presunto a bordo de un vehículo de carga.

El primer hecho tuvo lugar durante las acciones preventivas en el Punto de Atención Ciudadana, de la carretera a Zacatecas; ahí fue detenido Arnulfo "N" de 47 años, luego de no poder comprobar el origen del tractocamión en el que viajaba, mismo que tenía reporte de robo del Estado de México.

Mientras que, en la colonia Valle Dorado, la Guardia Civil Estatal, localizó un vehículo marca Mazda, hurtado en Silao, Guanajuato. La División Caminos de la GCE, ubicó un automotor lineal Yaris, hurtado de la colonia Praderas del Maurel, en Soledad de Graciano Sánchez. La unidad se localizó en este mismo municipio.

Por último, en el municipio de Rioverde, la GCE ubicó una motocicleta marca Italika, color verde con negro, hurtada de la colonia Santa Rosa y recuperada en el Ejido Puente del Carmen.

Por medio de las denuncias ciudadanas, se trabaja de forma coordinada con las autoridades, por ello se exhorta a la población a reportar cualquier situación constitutiva de delito a la Línea de Emergencias 9-1-1.

