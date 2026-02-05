Cae sujeto tras hallazgo de su pareja en aljibe de su casa

Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informaron que acudieron como primeros respondientes al reporte de una presunta riña registrada en una vivienda ubicada en la colonia Las Flores.

El hecho, derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer y la detención de un hombre como presunto responsable.

De acuerdo con el reporte policial, durante la madrugada de este jueves fue solicitada la presencia policial tras registrarse una presunta riña al exterior de un domicilio ubicado en la calle Margaritas, a donde acudieron familiares de una mujer de 24 años de edad, quienes señalaron que tenían varios días sin tener contacto con ella.

En el lugar, la pareja sentimental de la mujer, identificado como Luis Adrián "N", de 34 años, manifestó que la joven no se encontraba en el domicilio, situación que generó un altercado con los familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al intervenir, los agentes municipales controlaron la situación y, durante la inspección visual del inmueble, observaron en el interior de un aljibe la presencia de un cuerpo humano, por lo que se procedió de inmediato a la preservación del lugar mediante acordonamiento.

Asimismo, se solicitó la presencia de la Policía de Investigación y Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Derivado de lo anterior, los agentes municipales aseguraron a Luis Adrián "N", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.