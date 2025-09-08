Cae sujeto tras robar auto a chofer de app móvil

En rápida intervención, oficiales de la Policía Municipal de la capital lograron recuperar un automóvil robado con violencia y detener al implicado, el hecho se registró la madrugada de este domingo en calles de la colonia Margarita Morán.

De acuerdo al reporte, al patrullar las inmediaciones del Anillo Periférico y calle Ayax de la citada colonia, los agentes observaron a un hombre que les pidió auxilio, indicando ser chofer de una aplicación móvil y que minutos antes, un hombre armado lo había despojado de su vehículo marca Chevrolet Sonic color blanco.

De inmediato los agentes municipales activaron un dispositivo de búsqueda en la zona, logrando ubicar al sospechoso en el vehículo sobre la calle de Homero.

Enseguida le marcaron el alto, pero el individuo continuó su marcha, iniciando así una persecución que concluyó en las calles Penélope y Zeus, donde finalmente se logró la detención.

El implicado de nombre Jesús "N" de 26 años de edad, fue identificado plenamente por la parte afectada, por lo que se procedió con la lectura de derechos y su canalización al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica.

Cabe mencionar que el detenido, cuenta con antecedentes delictivos, y es considerado objetivo prioritario. Finalmente, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.