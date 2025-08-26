logo pulso
Seguridad

Cae tráiler de ramal elevado en L. Oriente

El conductor tuvo que ser llevado a un hospital

Por Redacción

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Cae tráiler de ramal elevado en L. Oriente

Cuando circulaba por el Libramiento Oriente, un tráiler cayó desde lo alto del puente que conduce hacia la carretera libre a Rioverde, traía doble semirremolque que se le desprendió y el conductor tuvo que ser llevado a un hospital a causa de las lesiones que se ocasionó.

El percance tuvo lugar al mediodía de este lunes, cuando el tráiler color blanco de la marca Scania y propiedad de la empresa Transmontes, se desplazaba por el Libramiento Oriente en dirección de la carretera a México hacia la de Rioverde.

Al pasar la caseta de cobro del Parador Potosino, el conductor tomó el ramal elevado de acceso para dirigirse hacia la carretera libre a Rioverde, cerca de la comunidad de Jassos. 

En embargo, ya en la curva el chofer no modificó su trayectoria y así el pesado vehículo cruzó por la contención metálica para caer desde unos quince metros de altura hasta acabar en la parte inferior del puente en donde se le desprendieron los dos remolques que llevaba.

El tractocamión color blanco acabó destrozado en la parte inferior del puente, sobre la superficie de rodamiento y el conductor presentó fuertes lesiones, siendo atendido por los paramédicos de la empresa a cargo de la autopista para su traslado a la clínica 50 a recibir la atención médica requerida.

Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal llegaron a tomar conocimiento del accidente y los bomberos se cercioraron que no hubiera fuga de combustible de la unidad, que finalmente fue trasladada a una pensión.

Cabe referir que al momento del percance el piso estaba mojado por la lluvia prevaleciente, lo que habría contribuido a que los remolques del tráiler derraparan para salirse de la zona de rodamiento y caer a la parte inferior.

