Inundaciones y un auto varado dejan lluvias en Soledad

Derivado de las lluvias de este fin de semana, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, informó que se atendieron diversos reportes tras las afectaciones generadas.

El titular de la dependencia, Martín Bravo Galicia, detalló que las zonas en las que se generaron considerables encharcamientos fueron la calle Santander y avenida Bellavista en la colonia San Lorenzo, así como en el acceso al fraccionamiento Privadas de la Hacienda, donde el agua alcanzó el metro de altura y tuvieron que realizar apoyo de traslado al ingreso y salida de la colonia, en coordinación con la Guardia Civil Municipal.

Además, en esas dos zonas, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) se facilitaron motobombas para disminuir la acumulación del agua pluvial.

Otra de las atenciones fue el auxilio de dos jóvenes que quedaron atrapados en su auto sobre la lateral de la carretera a Matehuala, cerca de un supermercado, debido a la inundación en ese punto.

"El vehículo se desestabilizó y se quedó sobre la cuneta que está enfrente del Chedraui y ya no podían salir, se monitoreó el vehículo para poder sacarlo con grúa", explicó.