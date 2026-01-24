Cae un supuesto objetivo prioritario en Soledad de G.S.

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad lograron la captura de un presunto asaltante considerado como objetivo prioritario por el presunto delito de robo a comercio, ya cuenta con detenciones previas y está relacionado con diversas carpetas de investigación por el mismo ilícito. El arresto se realizó en la colonia Privadas de la Hacienda, en atención inmediata a reportes ciudadanos.

Los agentes municipales recibieron un reporte en el que se informó que un individuo amenazó al personal de un OXXO ubicado en la calle Saturnino Cedillo, en la colonia Benito Juárez, de donde sustrajo diversas cajetillas de cigarros.

Con las características proporcionadas en la denuncia, oficiales municipales lograron ubicar al reportado en la Privada San Agustín, en la colonia Privadas de la Hacienda, acercándose al mismo y, tras indicarle el señalamiento en su contra y entrevistarlo, se identificó como Irving "N", de 20 años de edad.

Durante la intervención, el sujeto mostró una actitud agresiva, por lo que se aplicó el debido protocolo de actuación, localizándole 139 cajetillas de cigarros y una pistola de plástico; en ese momento se presentó la parte afectada, quien manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Asimismo, al consultar su estatus legal en Plataforma México, se confirmó que se trata de un objetivo prioritario generador de incidencia, con arrestos previos y relacionado con denuncias por robo a comercio, por lo que se le informó que quedaría detenido y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento del proceso correspondiente.