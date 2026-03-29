Caen 39 en operativos de la GCE en SLP

La Guardia Civil Estatal detuvo a 39 personas en las últimas 24 horas durante operativos desplegados en las cuatro regiones del estado, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte, entre los detenidos se encuentran cuatro personas por conducir vehículos con reporte de robo, dos por lesiones, dos por portación de armas prohibidas, una por amenazas, una por violencia familiar y una por robo.

Además, en acciones de vigilancia y prevención, se aseguraron 12 vehículos, de los cuales siete cuentan con reporte de robo, así como la detención de 28 personas por posesión de droga.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que estos resultados forman parte de los operativos permanentes para reforzar la seguridad en el territorio potosino.

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