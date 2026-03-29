logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen 39 en operativos de la GCE en SLP

Aseguran vehículos robados y droga

Por Redacción

Marzo 29, 2026 02:42 p.m.
A
Caen 39 en operativos de la GCE en SLP

La Guardia Civil Estatal detuvo a 39 personas en las últimas 24 horas durante operativos desplegados en las cuatro regiones del estado, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte, entre los detenidos se encuentran cuatro personas por conducir vehículos con reporte de robo, dos por lesiones, dos por portación de armas prohibidas, una por amenazas, una por violencia familiar y una por robo.

Además, en acciones de vigilancia y prevención, se aseguraron 12 vehículos, de los cuales siete cuentan con reporte de robo, así como la detención de 28 personas por posesión de droga.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que estos resultados forman parte de los operativos permanentes para reforzar la seguridad en el territorio potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Asesinan a balazos a lavacarros en Z. Centro

Maleantes le propinaron cinco tiros y enseguida se fugaron sin que nadie lo impidiera

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen 39 en operativos de la GCE en SLP
Caen 39 en operativos de la GCE en SLP

Caen 39 en operativos de la GCE en SLP

SLP

Redacción

Aseguran vehículos robados y droga

Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí
Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí

Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí

SLP

Redacción

Un automóvil perdió el control y cayó a un desnivel en Circuito Potosí, sin causar lesiones graves.

Se estrella carro contra un árbol en Tamuín
Se estrella carro contra un árbol en Tamuín

Se estrella carro contra un árbol en Tamuín

SLP

Redacción

Motociclistas resultan heridos en accidentes
Motociclistas resultan heridos en accidentes

Motociclistas resultan heridos en accidentes

SLP

Redacción