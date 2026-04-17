Caen 5 por fraude con supuesta financiera de autos en Tequis

Derivado de labores operativas, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), logró la detención en flagrancia de una persona, presuntamente relacionada con hechos constitutivos del delito de fraude.

En el momento de los hechos, fueron detenidos además, otros 4 sujetos, que intentaron auxiliar al detenido, y enfrentarán los delitos de amenazas y cohecho.

Las acciones se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la calle Anáhuac, en la colonia Tequisquiapan de la capital potosina, donde el primero de los sujetos detenido, se hacía pasar como representante de una supuesta financiera automotriz bajo la razón social "Deluxe Cars".

De acuerdo con las primeras indagatorias, mediante esta financiera, se ofertaban vehículos a través de redes sociales, principalmente Facebook, y posteriormente citaban a las víctimas en dicho lugar, donde les solicitaban un pago inicial por concepto de "enganche".

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Una vez que obtenían el dinero, se amedrentaban a los afectados, indicándoles que ya contaban con sus datos personales y que no recibirían ni el vehículo ni la devolución del recurso entregado.

Durante la intervención policial, fue detenido Aldair "N", quien presuntamente dirigía la operación comercial, y fueron detenidos también Ricardo "N", Mario "N", Diego "N" y Sebastián "N", quienes profirieron amenazas y habían ofrecido dinero a los agentes de la PDI con la finalidad de evitar el aseguramiento del primer sujeto, por lo que, fueron asegurados todos los intervinientes.

Los cinco imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Potosina, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas, y se buscará la debida vinculación a proceso; la institución exhorta a la ciudadanía que si fue víctima de este modus operandi acuda a interponer su denuncia respectiva.