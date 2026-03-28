logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde

Lo anterior, en acciones conjuntas de la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:40 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Derivado de trabajos de inteligencia y operativos en la región Media, autoridades estatales detuvieron a cinco personas, algunas consideradas como posibles objetivos criminales, presuntamente relacionadas con hechos de alto impacto en la región, resultado de la coordinación de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el municipio de Rioverde, la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvo en la colonia La Esperanza a Jesús “N” de 38 años a quien apodan “Fito”, y en la colonia Infonavit Ojo de Agua, a Diego “N” de 43 años de edad, a ambos se les decomisaron diversas dosis de sustancias ilícitas. De acuerdo con labores de inteligencia, ambos estarían presuntamente vinculados con un grupo delictivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: SSPC

De manera paralela, en San Ciro de Acosta, la FGE a través de la Policía de Investigación, aseguró a Francisco “N” de 34 años conocido como “El Pancho”, que contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, así como a dos personas menores de edad, cuya probable participación en distintos eventos delictivos continúa bajo investigación.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.

LEA TAMBIÉN

Ejecutan aprehensión contra sujeto herido en ataque a la GCE

Paulo "N" es presunto participante en la emboscada a policías estatales en San Ciro de Acosta

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde
Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde

Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde

SLP

Redacción

Lo anterior, en acciones conjuntas de la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado

Hallan cadáver de hombre en baldío de Tierra Blanca
Hallan cadáver de hombre en baldío de Tierra Blanca

Hallan cadáver de hombre en baldío de Tierra Blanca

SLP

Pulso Online

La Guardia Civil Municipal y Fiscalía General del Estado acudieron para asegurar y procesar la escena

Identificados, presuntos responsables de muerte de policías en Villa Juárez
Identificados, presuntos responsables de muerte de policías en Villa Juárez

Identificados, presuntos responsables de muerte de policías en Villa Juárez

SLP

Redacción

La Secretaría de Seguridad y la Policía de Investigación trabajan en la captura y judicialización del caso

Clausuran oficinas de Plaza San Luis tras colapso en techo
Clausuran oficinas de Plaza San Luis tras colapso en techo

Clausuran oficinas de Plaza San Luis tras colapso en techo

SLP

Redacción

La medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los usuarios