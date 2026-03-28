Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde

Derivado de trabajos de inteligencia y operativos en la región Media, autoridades estatales detuvieron a cinco personas, algunas consideradas como posibles objetivos criminales, presuntamente relacionadas con hechos de alto impacto en la región, resultado de la coordinación de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el municipio de Rioverde, la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvo en la colonia La Esperanza a Jesús “N” de 38 años a quien apodan “Fito”, y en la colonia Infonavit Ojo de Agua, a Diego “N” de 43 años de edad, a ambos se les decomisaron diversas dosis de sustancias ilícitas. De acuerdo con labores de inteligencia, ambos estarían presuntamente vinculados con un grupo delictivo.

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Fotos: SSPC

De manera paralela, en San Ciro de Acosta, la FGE a través de la Policía de Investigación, aseguró a Francisco “N” de 34 años conocido como “El Pancho”, que contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, así como a dos personas menores de edad, cuya probable participación en distintos eventos delictivos continúa bajo investigación.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.