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Caen cinco en operativos en Rioverde y San Ciro; uno tenía orden por homicidio

Aseguran droga y capturan a presuntos vinculados a grupo delictivo

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:44 p.m.
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Caen cinco en operativos en Rioverde y San Ciro; uno tenía orden por homicidio

Cinco personas fueron detenidas en operativos realizados en la región Media, en los municipios de Rioverde y San Ciro de Acosta, de acuerdo con autoridades estatales.

Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como Francisco "N", de 34 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En acciones paralelas, la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvo en Rioverde a dos hombres en posesión de diversas dosis de droga, quienes, según labores de inteligencia, estarían vinculados a un grupo delictivo.

Además, fueron asegurados dos menores de edad en San Ciro de Acosta, cuya posible participación en hechos delictivos se encuentra bajo investigación.

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Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.

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