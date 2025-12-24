Caen cinco "narcos" en distintos municipios

Como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia en distintos municipios de la entidad, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la captura de cinco presuntos vendedores de droga, a los cuales les aseguraron decenas de dosis y un automóvil.

En esta capital potosina, los policías realizaban un operativo en la colonia Los Reyitos y fue en las calles de Madrigal y Juana de Ibarbourou, en donde detectaron a una pareja que se conducía en forma sospechosa, por lo que determinaron interceptarla para su investigación.

Los presuntos se identificaron como Saúl "N" de 30 años de edad y Karla "N", de 20 años, en la calle Madrigal y Juana de Ibarbourou, a quienes se les practicó una revisión de rutina y les encontraron 12 dosis de "cristal" que aparentemente traían para su venta en la zona.

Por otro lado, en el punto conocido como La Manzana, intersección con La Curva, en la colonia La Sauceda del municipio de Villa de Zaragoza, la fuerza operativa de la GCE logró la detención de otros dos supuestos vendedores de droga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los individuos dijeron llamarse Juan "N" de 42 años de edad y Luis "N", de 29 años, a quienes los agentes policiales detectaron circulando a bordo de un automóvil Nissan Tsuru color blanco y modelo 2017.

En la inspección, resultó que los individuos traían un total de 40 dosis de "cristal" al parecer para venderlos en esa zona, siendo detenidos con la droga y el auto para su remisión ante las autoridades.

En una tercera acción, los elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Luis "N", de 21 años, en la calle Álvarez y Zamacona, en el Barrio San Antonio, municipio de Rayón.

El joven se identificó como presunto integrante de una célula criminal que opera en este municipio, y al cual se le aseguraron cinco bolsas de marihuana y además de 10 dosis de "cristal", por lo que estableció que su función en la célula era la de venta y/distribución de droga.