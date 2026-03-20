Caen con 320 dosis de droga en Charcas; iban en camioneta roja

Dos personas fueron detenidas en el municipio de Charcas en posesión de aproximadamente 320 dosis de distintas sustancias ilícitas, informaron autoridades estatales durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, detalló que los detenidos —una pareja presuntamente vinculada a un grupo delictivo— fueron interceptados cuando circulaban sobre la carretera 63, a bordo de una camioneta color rojo.

De acuerdo con el reporte, la detención se realizó como parte de los operativos desplegados en la región, en los que participan corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Las autoridades señalaron que esta acción se enmarca dentro de la estrategia de seguridad implementada en los 59 municipios del estado, con el objetivo de contener la incidencia delictiva y reforzar las condiciones de seguridad.

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Los detenidos y la droga asegurada quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.