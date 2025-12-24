Caen dos asaltantes de tiendas OXXO, en Villas de Cactus

Dos presuntos asaltantes de tiendas OXXO´s fueron capturados luego de que cometieran un atraco en un comercio de la colonia Villas de Cactus, uno de ellos es menor de edad y se les considera objetivos prioritarios, señalados en múltiples casos.

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez realizaron la detención de los dos objetivos prioritarios por su presunta participación en el delito de robo a comercio y por la portación de armas prohibidas con las que amenazaban a los empleados.

Los detenidos cuentan con antecedentes por diversos delitos y están relacionados con múltiples reportes de robo a comercio, en esta ocasión los hechos ocurrieron en una tienda de conveniencia de la colonia Villas de Cactus, en donde cometieron un atraco y se le dio atención al reporte.

Los agentes municipales se trasladaron a la Avenida Cordillera Oriental, en la colonia mencionada, donde ubicaron a dos individuos a bordo de un vehículo marca Nissan Versa, color rojo, cuyas características coincidían con las señaladas en un reporte de robo al OXXO.

Tras entablar diálogo con los sujetos, éstos se identificaron como José "N" de 41 años e Isaac "N" de 15 años años, quienes mostraron una actitud agresiva hacia la autoridad.

Por tal motivo, se les realizó una inspección preventiva localizándoles una pistola de uso deportivo, una navaja y un bóxer, así como mil 300 pesos en efectivo —monto que coincidía con lo descrito en el reporte— y dos botellas de bebidas alcohólicas.

De manera simultánea, se consultó su estatus legal en la plataforma Plataforma México, donde fueron identificados como objetivos prioritarios, con detenciones previas por distintos delitos, además de estar relacionados con denuncias por robo a comercio.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio y portación de armas prohibidas y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se continuará con el debido proceso conforme a la ley.