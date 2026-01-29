logo pulso
¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Seguridad

Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro

Ya son cuatro los detenidos en un operativo coordinado en la zona media

Por Redacción

Enero 29, 2026 02:03 p.m.
A
Foto: GCE

Foto: GCE

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que derivado de la presencia operativa que mantiene en la zona media, un hombre y una mujer presuntamente vinculados a los hechos registrados durante esta madrugada en San Ciro de Acosta, fueron detenidos, por lo que ya son un total de cuatro aprehendidos.

Se trató de un operativo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, con base al seguimiento que se estableció al hecho de violencia en donde inicialmente fueron detenidos dos sujetos tras un fuego cruzado con agentes de la GCE en la comunidad de Magdalenas.

También se estableció que, por conducto de la Fiscalía General del Estado, se emprendieron las indagatorias pertinentes, en tanto que por parte de la GCE se ponen a disposición todos los elementos de prueba como lo son imágenes de cámaras de videovigilancia.

Por último, se pide a la población a ser responsables al momento de compartir información no oficial ni confirmada para no generar situaciones de psicosis o alarma, también de deja en claro que las actividades en San Ciro y en general en los municipios de la región media se realizan con toda normalidad.

LOS HECHOS

Una patrulla de la GCE fue atacada a balazos durante la madrugada de este jueves en la carretera Rioverde-San Ciro de Acosta, a la altura de Las Magdalenas, con saldo de tres elementos heridos, entre ellos el jefe regional José Luis Pérez Puente.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando fueron emboscados por sujetos armados que lograron huir tras la agresión.

Los policías lesionados fueron trasladados a hospitales de la región; su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Fotos: GCE 

Horas después, la corporación informó la detención de dos presuntos involucrados, identificados como Zimiri N. y Olegario N., quienes presuntamente pertenecerían a la Policía Municipal de San Ciro de Acosta, dato que aún no ha sido confirmado por la autoridad ministerial.

Emboscada a la GCE en la Rioverde-San Ciro; hay tres heridos

Dos sujetos, presuntos policías municipales, fueron detenidos en los hechos

