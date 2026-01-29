Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un taxista fue víctima de un hecho delictivo en su propia casa; dos delincuentes que andaban en motocicleta rociaron con gasolina sus vehículos y les prendieron fuego, en la colonia 20 de Noviembre.

Lo anterior ocurrió en los primeros minutos de este jueves, en un domicilio ubicado en la calle Ferrocarril, entre Aquismón y Micos.

Fuentes oficiales informaron que los malhechores causaron daños a un vehículo Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 192, del sitio 20 de Noviembre.

La unidad se encontraba estacionada dentro de la propiedad y, a unos metros, se localizó una botella que contenía gasolina.

También intentaron hacer lo mismo con una camioneta que se encontraba a unos metros del taxi, ya que la rociaron con gasolina, pero no alcanzaron a incendiarla.

Este hecho movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y a policías de las diferentes corporaciones, quienes ya enviaron un informe a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de investigar para dar con los responsables.