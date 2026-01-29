logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

Lo anterior ocurrió en los primeros minutos de este jueves

Por Huasteca Hoy

Enero 29, 2026 10:33 a.m.
A
Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un taxista fue víctima de un hecho delictivo en su propia casa; dos delincuentes que andaban en motocicleta rociaron con gasolina sus vehículos y les prendieron fuego, en la colonia 20 de Noviembre.

Lo anterior ocurrió en los primeros minutos de este jueves, en un domicilio ubicado en la calle Ferrocarril, entre Aquismón y Micos.

Fuentes oficiales informaron que los malhechores causaron daños a un vehículo Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 192, del sitio 20 de Noviembre.

La unidad se encontraba estacionada dentro de la propiedad y, a unos metros, se localizó una botella que contenía gasolina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También intentaron hacer lo mismo con una camioneta que se encontraba a unos metros del taxi, ya que la rociaron con gasolina, pero no alcanzaron a incendiarla.

Este hecho movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y a policías de las diferentes corporaciones, quienes ya enviaron un informe a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de investigar para dar con los responsables.

LEA TAMBIÉN

Se deslinda la fiscal de proceso contra un taxista

Fue vinculado a proceso por accidente vial con un par de muertes

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles
Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Lo anterior ocurrió en los primeros minutos de este jueves

Choque múltiple colapsa Salvador Nava
Choque múltiple colapsa Salvador Nava

Choque múltiple colapsa Salvador Nava

SLP

Redacción

Un lesionado y ocho autos involucrados se reportaron a la altura de Coronel Romero

Emboscada a la GCE en la Rioverde-San Ciro; hay tres heridos
Emboscada a la GCE en la Rioverde-San Ciro; hay tres heridos

Emboscada a la GCE en la Rioverde-San Ciro; hay tres heridos

SLP

Huasteca Hoy

Dos sujetos, presuntos policías municipales, fueron detenidos en los hechos

Atrapan a sujeto con un arma y cartuchos útiles
Atrapan a sujeto con un arma y cartuchos útiles

Atrapan a sujeto con un arma y cartuchos útiles

SLP

Redacción