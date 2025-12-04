logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Caen dos menores en Tamuín en portación de drogas y un arma

Los jóvenes pretendían establecer base para realizar actividades delincuenciales, dice la SSPC

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 02:35 p.m.
A
Caen dos menores en Tamuín en portación de drogas y un arma

Por la portación de drogas y un arma, este miércoles dos adolescentes de 17 años, integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos en el municipio de Tamuín, cuyos jóvenes pretendían establecer base para realizar actividades delincuenciales.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien destacó que este tipo de aprehensiones resultan muy importantes porque previenen la conformación de células delictivas más grandes.

El mando policial manifestó que la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a los menores de edad con dosis de droga y un arma corta, pero además, se les vincula en la participación de otros hechos delictivos.

"Ellos son de ahí de Tamuín. A nosotros nos llama la atención porque son muy jóvenes, sin embargo, los reportes que tenemos, tanto de la policía como de la sociedad sobre estas personas, sí habían reportado personas muy jóvenes que andaban realizando, pues algunas actividades criminales", lamentó.

Especificó que luego de detenerlos por la tarde en el municipio huasteco, se procedió a ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), quién definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Caen dos menores en Tamuín en portación de drogas y un arma
Caen dos menores en Tamuín en portación de drogas y un arma

Caen dos menores en Tamuín en portación de drogas y un arma

SLP

Redacción

Los jóvenes pretendían establecer base para realizar actividades delincuenciales, dice la SSPC

